Cascavel e Paraná - O Campeonato Paranaense de Futebol começa em cerca de 10 dias e o FC Cascavel encerra a série de jogos amistosos nesta terça-feira (30), diante do Foz FC, vice-campeão da Segundona e que fará a estreia no estadual diante do Coritiba. Nos três jogos realizados anteriormente, o técnico Cesar Bueno optou por rodar bastante o elenco e se mostrou satisfeito com a defesa e o meio-campo.

No entanto, após as partidas contra Galo Maringá e Maringá FC, o técnico não aprovou o rendimento do setor ofensivo, que não marcou gol nos dois jogos, de acordo com os resultados informados pela assessoria de imprensa. Hoje, o treinador deverá dar mais tempo de jogo para o time que considera mais próximo do que será o titular na estreia contra o Azuriz, dia 8 de janeiro.

Negociação

O clube está celebrando a transferência do garoto Cris Mencatto para o Grupo City, que administra o Bahia. O jogador foi revelado no projeto Talentos de Jesus após uma peneira em Três Barras do Paraná e atuou na equipe Sub-14.