Cascavel e Paraná - O FC Cascavel vive um momento decisivo no Campeonato Paranaense 2026. Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Operário, na 5ª rodada da competição, a Serpente Aurinegra chegou à última colocação do Grupo A e agora precisa fazer contas para evitar a disputa do chamado “Torneio da Morte”, que define os rebaixados à Divisão de Acesso.
Com cinco pontos conquistados em cinco jogos, o time cascavelense ocupa a 6ª posição da chave. A campanha irregular até aqui acendeu o sinal de alerta, já que a rodada final será determinante para a sequência do clube na temporada.
A fórmula “mágica”
Para seguir sonhando com a classificação à próxima fase, o FC Cascavel precisa vencer o Coritiba neste sábado (24), às 16h, no Estádio Olímpico Regional. O duelo é tratado como uma verdadeira decisão, pois qualquer outro resultado mantém a equipe na zona de risco do grupo. Além de fazer a sua parte dentro de casa, a Serpente terá de acompanhar atentamente os resultados paralelos da rodada.
Mesmo com uma vitória diante do Coritiba, o FC Cascavel dependerá de tropeços dos concorrentes diretos. A equipe precisa torcer por derrotas do Maringá, que recebe o Andraus, e do Athletico Paranaense, que joga na Arena da Baixada contra o Galo Maringá.
Somente com essa combinação de resultados o time cascavelense poderá deixar a última colocação do Grupo A e avançar à segunda fase do Estadual.
Quatro times estão classificados
A tabela já aponta definições importantes na parte de cima. No Grupo A, Londrina, Foz do Iguaçu e São Joseense estão matematicamente classificados para a segunda fase do Campeonato Paranaense. Com isso, apenas uma vaga segue em aberto, justamente entre as equipes que brigam diretamente para fugir das últimas posições.
No Grupo B, o Azuriz é o único time que já assegurou, de forma antecipada, a classificação para a próxima fase, enquanto os demais clubes ainda disputam posições tanto por vaga quanto para evitar o risco de rebaixamento.
Histórico recente aumenta a pressão
A situação delicada do FC Cascavel é agravada pelo retrospecto recente. Em 2025, o clube acabou eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paranaense, frustrando as expectativas da diretoria e da torcida.
Agora, a ameaça é ainda maior, já que o regulamento da competição prevê consequências diretas para quem terminar nas últimas posições de cada grupo.
“Torneio da Morte”
Nesta temporada, os dois últimos colocados de cada grupo disputam o chamado “Torneio da Morte”. O formato será mata-mata, com confrontos de ida e volta entre os quatro times envolvidos. Ao final dos duelos, os dois clubes que perderem no placar agregado serão rebaixados à Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.
Clima de decisão no Olímpico
Diante desse cenário, o confronto contra o Coritiba ganha contornos de final antecipada para o FC Cascavel. Pressionada, a equipe sabe que precisa mostrar poder de reação para manter vivo o objetivo de permanecer na elite do futebol paranaense e evitar mais um capítulo negativo em sua trajetória recente.