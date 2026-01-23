Cascavel e Paraná - O FC Cascavel vive um momento decisivo no Campeonato Paranaense 2026. Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Operário, na 5ª rodada da competição, a Serpente Aurinegra chegou à última colocação do Grupo A e agora precisa fazer contas para evitar a disputa do chamado “Torneio da Morte”, que define os rebaixados à Divisão de Acesso.

Com cinco pontos conquistados em cinco jogos, o time cascavelense ocupa a 6ª posição da chave. A campanha irregular até aqui acendeu o sinal de alerta, já que a rodada final será determinante para a sequência do clube na temporada.

A fórmula “mágica”

Para seguir sonhando com a classificação à próxima fase, o FC Cascavel precisa vencer o Coritiba neste sábado (24), às 16h, no Estádio Olímpico Regional. O duelo é tratado como uma verdadeira decisão, pois qualquer outro resultado mantém a equipe na zona de risco do grupo. Além de fazer a sua parte dentro de casa, a Serpente terá de acompanhar atentamente os resultados paralelos da rodada.

Mesmo com uma vitória diante do Coritiba, o FC Cascavel dependerá de tropeços dos concorrentes diretos. A equipe precisa torcer por derrotas do Maringá, que recebe o Andraus, e do Athletico Paranaense, que joga na Arena da Baixada contra o Galo Maringá.

Somente com essa combinação de resultados o time cascavelense poderá deixar a última colocação do Grupo A e avançar à segunda fase do Estadual.

Quatro times estão classificados

A tabela já aponta definições importantes na parte de cima. No Grupo A, Londrina, Foz do Iguaçu e São Joseense estão matematicamente classificados para a segunda fase do Campeonato Paranaense. Com isso, apenas uma vaga segue em aberto, justamente entre as equipes que brigam diretamente para fugir das últimas posições.