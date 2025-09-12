FC Cascavel estreia na Taça FPF diante do Batel neste sábado no Olímpico

Cascavel e Paraná - O FC Cascavel volta a campo neste sábado (13) para dar início a mais um desafio na temporada. A Serpente Aurinegra estreia na Taça FPF (Federação Paranaense de Futebol) e recebe o Batel, às 15h30, no Estádio Olímpico Regional.

O confronto marca a retomada do time após pouco mais de um mês sem compromissos oficiais. O último jogo da equipe havia sido em 9 de agosto, quando foi eliminada pelo Barra-SC na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Desde então, o clube concentrou suas atividades no centro de treinamentos, ajustando o elenco e reforçando a preparação para a disputa estadual.

Nesse período, o FC Cascavel realizou um jogo-treino contra o Foz do Iguaçu, que serviu como teste para observar o desempenho dos atletas e dar ritmo de jogo ao grupo. O técnico Cesar Bueno avaliou positivamente o trabalho. “Nossa equipe sentiu um pouco o ritmo, mas o objetivo do jogo-treino é justamente esse: dar lastro e aumentar gradativamente a minutagem dos atletas em campo. Considero que foi uma atividade bastante produtiva. Agora finalizamos a última semana de preparação e lapidação, já visando a estreia neste sábado”, destaca o treinador.

Dez times na “briga”

A Taça FPF é uma competição tradicional do calendário paranaense e reúne dez clubes divididos em dois grupos. O FC Cascavel está no grupo A, ao lado de Batel, Nacional, Athletico-PR e Cianorte. O Leão do Vale, inclusive, vem de boa campanha na Série D, onde chegou até as quartas de final e esteve perto do acesso à Série C.

No grupo B estão Azuriz, Coritiba, Patriotas, Foz do Iguaçu e Rio Branco. A primeira fase será disputada em turno único, com todos os times do mesmo grupo se enfrentando. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam ao mata-mata, que terá confrontos eliminatórios até a grande final.