A partida começa às 20h (Horário de Brasília) no Estádio Germano  Krüger - Foto: Assessoria
Paraná e Ponta Grossa - Nesta quarta-feira (21), o FC Cascavel vai até Ponta Grossa enfrentar o Operário pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense.

A partida começa às 20h (Horário de Brasília) no Estádio Germano  Krüger.

Na tabela de classificação atualmente o FC Cascavel ocupa a 5° posição do Grupo A com 5 pontos enquanto o Operário é o lanterna do Grupo B com 1 ponto.

Arbitragem

  • Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva
  • Assistente 1: Guilherme Vogas Tavares
  • Assistente 2: Danilo Padilha Porse
  • Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes
  • Assessor: Cristian Eduardo Gorski da Luz
  • Delegado: Sidnei Eduardo Rodrigues

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo Canal Goat no Yotube: https://www.youtube.com/watch?v=4tZQzltseME

