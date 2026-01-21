Paraná e Ponta Grossa - Nesta quarta-feira (21), o FC Cascavel vai até Ponta Grossa enfrentar o Operário pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense.
A partida começa às 20h (Horário de Brasília) no Estádio Germano Krüger.
Na tabela de classificação atualmente o FC Cascavel ocupa a 5° posição do Grupo A com 5 pontos enquanto o Operário é o lanterna do Grupo B com 1 ponto.
Arbitragem
- Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva
- Assistente 1: Guilherme Vogas Tavares
- Assistente 2: Danilo Padilha Porse
- Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes
- Assessor: Cristian Eduardo Gorski da Luz
- Delegado: Sidnei Eduardo Rodrigues
Transmissão
A partida será transmitida ao vivo pelo Canal Goat no Yotube: https://www.youtube.com/watch?v=4tZQzltseME