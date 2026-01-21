Paraná e Ponta Grossa - Nesta quarta-feira (21), o FC Cascavel vai até Ponta Grossa enfrentar o Operário pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense.

A partida começa às 20h (Horário de Brasília) no Estádio Germano Krüger.

Na tabela de classificação atualmente o FC Cascavel ocupa a 5° posição do Grupo A com 5 pontos enquanto o Operário é o lanterna do Grupo B com 1 ponto.