FC Cascavel encara o Itabirito em busca da 4ª vitória seguida na Série D

Cascavel e Paraná - Embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas, o FC Cascavel tem um novo desafio neste fim de semana pela Série D do Campeonato Brasileiro. A Serpente Aurinegra viajou ontem (29) para Nova Lima, em Minas Gerais, onde enfrenta o Itabirito neste sábado (31), às 15h30, no Estádio Castor Cifuentes.

O confronto marca o encerramento do primeiro turno do grupo 7 e é encarado como decisivo para as pretensões do time cascavelense na competição. Atualmente, a Serpente Aurinegra ocupa a vice-liderança, com 10 pontos, apenas um a menos que a líder Inter de Limeira. Uma vitória pode colocar o time da Capital do Oeste na ponta da tabela, dependendo dos demais resultados da rodada.

Adversário estreante na “D”

O adversário da vez, o Itabirito, disputa a Série D pela primeira vez em sua história. Apesar de representar a cidade de Itabirito, a equipe mineira optou por mandar seus jogos no estádio da vizinha Nova Lima, localizada a cerca de 45 quilômetros. Conhecido como “Gato do Mato”, o time mineiro ocupa a 6ª colocação do grupo, com seis pontos somados em seis partidas — campanha construída com uma vitória, três empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Cascavel chega fortalecido após um início de campeonato com altos e baixos. O time aurinegro soma três vitórias, um empate e duas derrotas, reagindo bem após um começo instável na competição. O técnico Tcheco e os jogadores sabem da importância de manter a boa fase, especialmente diante de um adversário que luta para se firmar na tabela.