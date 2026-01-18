Cianorte e Paraná - O FC Cascavel enfrenta o Cianorte neste domingo (18), às 17h30, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, pelo Grupo A do primeiro turno da competição.
Jogos de ontem
Ontem (17), o Maringá perdeu em casa para o Azuriz por 1×0, o Londrina venceu o Galo Maringá pelo placar de 2×0 em casa, e pra fechar a rodada o Foz do Iguaçu venceu por 3×1 o Andraus em casa.
Arbitragem
Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima
Assistente 1: Andrey Luiz de Freitas
Assistente 2: Paulo Eduardo dos Santos
Quarto árbitro: Leandro Ricardo Bento
Assessor: Luiz Henrique de Souza Santos Renesto
Delegado: Leandro da Silva Cardoso
Transmissão
A partida será transmitida ao vivo a partir das 17h30 (horário de Brasília) pelo Canal Goat, no YouTube.: https://www.youtube.com/watch?v=2DuTPF0BXGk.