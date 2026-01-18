Cianorte e Paraná - O FC Cascavel enfrenta o Cianorte neste domingo (18), às 17h30, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, pelo Grupo A do primeiro turno da competição.

Jogos de ontem

Ontem (17), o Maringá perdeu em casa para o Azuriz por 1×0, o Londrina venceu o Galo Maringá pelo placar de 2×0 em casa, e pra fechar a rodada o Foz do Iguaçu venceu por 3×1 o Andraus em casa.

Arbitragem



Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima

Assistente 1: Andrey Luiz de Freitas

Assistente 2: Paulo Eduardo dos Santos