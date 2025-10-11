Paraná - Na tarde deste sábado (10), o FC Cascavel empatou em 1 a 1 com o Cianorte, em partida válida pela 5ª rodada da Taça FPF 2025, realizada no Estádio Olímpico Regional.
Os gols da partida foram marcados por Peçanha aos 25′ do segundo tempo, para o FC Cascavel, e Caíque Cálito, para o Cianorte aos 44′ minutos também do segundo tempo.
Com o resultado, o Cianorte mantém a liderança da competição, enquanto o FC Cascavel segue na segunda colocação. No entanto, o clube cascavelense enfrenta uma situação delicada fora das quatro linhas: o time será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) na próxima terça-feira (14), por conta de uma suposta escalação irregular de atleta durante a competição. Caso seja confirmada a infração, o FC Cascavel poderá até ser eliminado do torneio.
Próxima fase
Até o momento os confrontos das quartas de final seriam: Cianorte x Foz, Rio Branco x Furacão, Azuriz x Batel e FC Cascavel e Coxa.