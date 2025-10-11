Paraná - Na tarde deste sábado (10), o FC Cascavel empatou em 1 a 1 com o Cianorte, em partida válida pela 5ª rodada da Taça FPF 2025, realizada no Estádio Olímpico Regional.

Os gols da partida foram marcados por Peçanha aos 25′ do segundo tempo, para o FC Cascavel, e Caíque Cálito, para o Cianorte aos 44′ minutos também do segundo tempo.