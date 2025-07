FC Cascavel conhece adversário na Série D

O domingo foi de expectativa para o plantel do FC Cascavel após a conquista da vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Apesar da vitória sobre o Uberlândia, por 2 a 1, o time não conseguiu avançar posições no grupo por conta das vitórias de Goiatuba e Cianorte.

A quarta posição no grupo 7 faz com que o FC Cascavel encare o time que terminou como líder do grupo 8. E o adversário será o Barra, de Santa Catarina, que assegurou a primeira posição mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Brasil de Pelotas, em Santa Catarina, neste domingo.