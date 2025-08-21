FC Cascavel confirma Bueno no comando

Cascavel - A diretoria do FC Cascavel optou mesmo por uma solução caseira para dar sequência ao projeto e preparar a equipe para a próxima temporada. O técnico Cesar Bueno será o comandante da equipe durante as disputas da Taça FPF, que começa para o aurinegro dentro de aproximadamente um mês, já que o time folgará na primeira rodada. A estreia da Serpente será fora de casa, contra o Nacional, no dia 20 de setembro, às 15h30, em Campo Mourão.
O nome do treinador foi confirmado durante a reapresentação do elenco após uma semana de folga depois da eliminação na Série D.
“É um privilégio receber a missão de estar à frente do FC Cascavel. Esse é um projeto pessoal desde que cheguei ao clube, há dois anos e meio, e hoje finalmente chegou este momento. Temos o objetivo de conquistar a Taça FPF e, consequentemente, garantir vaga na Copa do Brasil. Contamos com um elenco qualificado e temos condições de realizar uma boa campanha para alcançar nossos objetivos”, destacou o técnico que assumiu a equipe após a saída de Tcheco e que, por duas vezes, levou o time sub-20 às finais do Estadual.
Ao longo dos próximos dias, Bueno deve, também, comandar algumas modificações no elenco já visando a formação de uma base para o ano de 2026. Na Taça FPF o FC Cascavel fará quatro jogos na primeira fase e, se avançar, disputará os play-offs na busca da vaga para Copa do Brasil.
A Serpente integra o Grupo A, ao lado de Athletico, Batel, Cianorte e Nacional. Já o Grupo B é formado por Azuriz, Curitiba, Foz do Iguaçu, Rio Branco e Patriotas.