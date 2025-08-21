FC Cascavel confirma Bueno no comando

Cascavel - A diretoria do FC Cascavel optou mesmo por uma solução caseira para dar sequência ao projeto e preparar a equipe para a próxima temporada. O técnico Cesar Bueno será o comandante da equipe durante as disputas da Taça FPF, que começa para o aurinegro dentro de aproximadamente um mês, já que o time folgará na primeira rodada. A estreia da Serpente será fora de casa, contra o Nacional, no dia 20 de setembro, às 15h30, em Campo Mourão.

O nome do treinador foi confirmado durante a reapresentação do elenco após uma semana de folga depois da eliminação na Série D.