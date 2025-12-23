Cascavel e Paraná - O FC Cascavel realizou o terceiro jogo-treino preparatório para o Campeonato Paranaense. Na tarde de ontem, o auri-negro recebeu o Maringá FC. O técnico Cesar Bueno viu evolução na equipe em comparação com o jogo da semana passada contra o Galo Maringá. O jogo-treino teve três tempos de 30 minutos e o treinador conseguiu rodar o elenco e testar algumas movimentações.
“Foi um teste muito bom, especialmente por ser contra um rival nosso. O nível de competitividade foi alto e pudemos fazer alguns testes na defesa e no ataque. Foi um amistoso muito rico para tirar informações para o restante da temporada”, afirmou o treinador. “Demonstramos que estamos sólidos na defesa, tanto que não sofremos gols nos dois testes. Ofensivamente, ainda precisamos evoluir, porque as chances estão aparecendo, mas não estamos concretizando”, concluiu.
Os jogadores terão uma pequena folga para o Natal, mas devem se reapresentar no dia 26 para o reinício dos treinamentos. A estreia no Estadual será contra o Azuriz, no Estádio Olímpico, no dia 8 de janeiro.
Contratação
Ao longo dos últimos dias, mais duas contratações foram anunciadas pela Serpente. O lateral Léo Herrero, de 21 anos, já iniciou os treinos na semana passada e foi utilizado no jogo-treino de ontem. Neste ano, o jogador passou pelo Hercílio Luz (SC) e pelo SSA, da Bahia. O atacante Gabryel também chega para compor o elenco. O atleta passou pelo futebol do Mato Grosso.