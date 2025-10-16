Cascavel e Paraná - Infelizmente, o futebol cascavelense acabou eliminado de uma competição estadual por conta de algum tipo de irregularidade outra vez. Em 2021, o Cascavel Clube Recreativo, o CCR, foi eliminado do Estadual após falsificar laudos de exames de Covid-19 de diversos jogadores. Um caso bem mais grave que o de agora, com o FC Cascavel sendo eliminado da Taça FPF por escalar um jogador em desacordo com as regras da competição. O julgamento realizado na última terça-feira (14) retirou 15 pontos da equipe e aplicou multa.

Em nota, a diretoria da Serpente prometeu apresentar recurso para tentar reverter a situação. Além disso, o FC Cascavel também tem esperanças de recuperar a vaga com uma possível eliminação do Batel, por conta do caso de racismo e agressão na partida com o Nacional.

“O clube solicitará a auditoria de todas as súmulas relacionadas à competição, bem como pende o julgamento da equipe do Batel, referente ao grave episódio de racismo, que poderá resultar na exclusão da equipe de Guarapuava da competição — o que, mesmo com a exclusão pela perda dos pontos, manteria o Cascavel na disputa”, diz a nota oficial emitida pelo FC Cascavel.