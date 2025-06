Fase macrorregional dos Jogos Escolares atrai centenas de jovens ao CNTA em Cascavel

Cascavel - Os 71º Jogos Escolares do Paraná estão a todo vapor, reunindo estudantes-atletas de todo o estado nas disputas das fases macrorregionais. Neste fim de semana, sábado (14) e domingo (15), é a vez do atletismo entrar em cena em Cascavel. Cerca de 620 jovens, com idades entre 12 e 16 anos, participarão das provas no CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo), um dos principais polos da modalidade no país. A entrada é gratuita para toda comunidade.

Ao longo do sábado e domingo, os atletas irão competir em diversas modalidades de pista e campo, com início das atividades previsto para às 8h da manhã e programação estendida durante todo o dia.



O centro esportivo, localizado na Avenida Amazônia, no Loteamento FAG, foi inaugurado em 2019 e hoje é reconhecido como referência em infraestrutura para o desenvolvimento do atletismo no Paraná e no Brasil.