Faita dá um novo passo rumo ao Mundial de Kart

Esportes

COPA TRUCK: Cirino vai a Potenza de olho na vice-liderança

São Paulo - A Copa Truck vai vivendo uma de suas temporadas mais competitivas, com os cinco primeiros colocados separados por poucos pontos. No próximo final de semana a categoria dos caminhões estará cumprindo a 6ª etapa da temporada no Circuito Potenza, localizado na região de Lima Duarte (MG). O paranaense Wellington Cirino é o […]