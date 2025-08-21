Faita dá um novo passo rumo ao Mundial de Kart

São Paulo - A 7ª etapa da Copa São Paulo de Kart Light, disputada sábado (16), no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, serviu para que o jovem Enzo Faita avançasse em sua preparação para a disputa do Campeonato Mundial de Kart, que será realizado em Franciacorta, na Itália, na segunda semana de outubro.
Faita competiu na Shifter, a categoria mais rápida do kartismo no mundo, exatamente a que disputará no Mundial. E, dentre 15 pilotos, obteve um 8º e um 6º lugar, cuja soma de pontos o fez terminar a etapa em 7º.