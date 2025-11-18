São Paulo - A matemática da temporada não deixava muita margem para suspense, mas o Velocitta tratou de transformar o sábado (15) em um capítulo à altura de um tricampeão.

Entre nuvens carregadas, um carro limitado pela perda de potência e a ameaça real de um temporal que acabou engolindo a segunda corrida, Marcel Fachini — carro #4 — assegurou, de forma extraoficial, seu terceiro título da divisão Super da Fórmula 1600.