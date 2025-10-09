Cascavel - O Futebol Clube Cascavel anuncia a chegada de Douglas Pimenta como novo Gerente de Futebol. Aos 61 anos, o profissional desembarca em Cascavel trazendo na bagagem uma trajetória sólida e diversificada dentro e fora de campo.
Como atleta, iniciou sua carreira no Vitória (ES) e, aos 18 anos, foi contratado pelo Flamengo (RJ), onde atuou por três temporadas nas categorias de base. Posteriormente, defendeu o XV de Piracicaba, clube em que conquistou méritos expressivos que projetaram a equipe no cenário nacional. No início da década de 1990, transferiu-se para a Inter de Limeira (SP), disputando o Campeonato Brasileiro, e retornou ao XV para uma breve passagem antes de seguir rumo ao futebol japonês, onde defendeu o Honda FC por 10 anos, disputando as principais ligas do país. De volta ao Brasil, encerrou sua carreira como jogador no União São João (SP), aos 36 anos.
Em 2000, Pimenta iniciou sua trajetória como treinador, comandando a equipe Sub-17 do Cruzeiro (RS). No ano seguinte, assumiu o time Sub-20 do Mogi Mirim e, em 2001, chegou ao Coritiba como auxiliar técnico da equipe principal, participando da disputa do Campeonato Brasileiro. Em 2002, foi auxiliar técnico em dois grandes clubes do futebol brasileiro — Internacional e Botafogo — antes de assumir seu primeiro trabalho como treinador profissional, à frente do XV de Piracicaba, na Série C nacional. Em 2005, retornou ao Internacional para comandar a categoria Sub-20, e entre 2006 e 2007 voltou ao XV como técnico da equipe principal. Seu último trabalho à beira do campo foi pelo SEV (SP).
A partir de 2018, Pimenta passou a se dedicar à gestão esportiva, iniciando sua capacitação na área. É formado em Educação Física e possui pós-graduação em Gestão e Marketing Esportivo. Em 2019, assumiu a gerência do Rio Branco (ES), onde permaneceu até 2022, período em que conquistou o vice-campeonato estadual e uma vaga na Copa do Brasil. No mesmo ano, retornou ao XV de Piracicaba, agora como Gerente de Futebol, e conquistou a Copa Paulista de 2022, permanecendo no clube até 2024.
No Cascavel, Pimenta assume o comando do departamento de futebol durante a disputa da Taça FPF, com a missão de planejar e estruturar o elenco para a temporada 2026, que inclui o Campeonato Paranaense, a Série D e a própria Taça FPF. O novo gerente já foi apresentado ao grupo e iniciou os trabalhos junto à comissão técnica.
