Cascavel - O Futebol Clube Cascavel anuncia a chegada de Douglas Pimenta como novo Gerente de Futebol. Aos 61 anos, o profissional desembarca em Cascavel trazendo na bagagem uma trajetória sólida e diversificada dentro e fora de campo.

Como atleta, iniciou sua carreira no Vitória (ES) e, aos 18 anos, foi contratado pelo Flamengo (RJ), onde atuou por três temporadas nas categorias de base. Posteriormente, defendeu o XV de Piracicaba, clube em que conquistou méritos expressivos que projetaram a equipe no cenário nacional. No início da década de 1990, transferiu-se para a Inter de Limeira (SP), disputando o Campeonato Brasileiro, e retornou ao XV para uma breve passagem antes de seguir rumo ao futebol japonês, onde defendeu o Honda FC por 10 anos, disputando as principais ligas do país. De volta ao Brasil, encerrou sua carreira como jogador no União São João (SP), aos 36 anos.

Em 2000, Pimenta iniciou sua trajetória como treinador, comandando a equipe Sub-17 do Cruzeiro (RS). No ano seguinte, assumiu o time Sub-20 do Mogi Mirim e, em 2001, chegou ao Coritiba como auxiliar técnico da equipe principal, participando da disputa do Campeonato Brasileiro. Em 2002, foi auxiliar técnico em dois grandes clubes do futebol brasileiro — Internacional e Botafogo — antes de assumir seu primeiro trabalho como treinador profissional, à frente do XV de Piracicaba, na Série C nacional. Em 2005, retornou ao Internacional para comandar a categoria Sub-20, e entre 2006 e 2007 voltou ao XV como técnico da equipe principal. Seu último trabalho à beira do campo foi pelo SEV (SP).