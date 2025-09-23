Estudo revela: torcida do Corinthians é a que mais reclama da arbitragem no Brasil; veja ranking

Brasil - Todo torcedor tem um pé atrás com a arbitragem, mas estudo inédito do Bolavip Brasil descobriu que existem torcidas muito mais insatisfeitas com as decisões dos árbitros em suas partidas do que outras. Os torcedores do Corinthians são os que mais mencionam e reclamam da arbitragem no futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, citam a arbitragem quase seis vezes mais em seus comentários do que os torcedores do Flamengo.

O estudo identificou 1.667 referências à arbitragem brasileira em comentários de torcedores dos 20 times da Série A do Brasileirão na rede social Reddit, feitos até 15 de agosto. Foi contabilizada como menção à arbitragem toda incidência de ao menos um dos 50 principais árbitros do futebol brasileiro e mais as palavras “árbitro”, “arbitragem”, “VAR” e “bandeirinha”, num total de 54 palavras-chave.

Os torcedores do Corinthians foram os que mais mencionaram a arbitragem, com 375 menções, cerca de 22% de todas as menções identificadas com o uso de linguagem de programação Python. Em segundo lugar, apareceram os torcedores do Internacional, com 310 menções à arbitragem. A torcida do São Paulo completa o pódio, com 277 incidências.

Corintianos falam muito e falam mal da arbitragem

Não apenas muito, como também os torcedores do Corinthians falam mal da arbitragem. A ferramenta de análise de sentimentos VADER identificou que 77,6% de todos os comentários corintianos sobre a arbitragem tiveram teor negativo.

Não é o maior percentual, com os torcedores do Fluminense ocupando o primeiro lugar: cerca de 87% de comentários negativos. Mas a diferença está na quantidade de comentários em si: apenas 39 comentários tricolores tiveram menções à arbitragem.

Palmeirenses são os que falam da arbitragem de forma mais neutra

No lado oposto do estudo, está o Palmeiras. Foram contabilizadas 140 menções à arbitragem em comentários feitos por palmeirenses no Reddit. Aproximadamente 33% deles foram com teor positivo, de acordo com a ferramenta de análise de sentimento.

Os vascaínos aparecem em segundo entre os que mais falam neutramente da arbitragem: 25% dos comentários. E são os sextos que mais falam mal.