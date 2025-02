Estrutura deixa Stein Futsal em casa para a Taça Brasil

Cascavel - A Confederação Brasileira de Futebol de Salão confirmou Cascavel como sede da Taça Brasil Adulta Feminina. Boa parte da escolha se deve a estrutura de recepção apresentada pelo Stein Cascavel, além da estrutura oferecida pela cidade quanto aos ginásios, hospedagem e outros itens técnicos avaliados pela entidade.

Com isso, o time irá economizar tempo de estrada em uma temporada com calendário recheado de competições e viagens, sem contar o conforto das atletas em permanecerem e jogarem em seus locais do dia a dia.

O vice-presidente do Stein Cascavel, Beto Stein, revelou a felicidade com a confirmação da sede. “É uma satisfação voltar a disputar a Taça Brasil após o nosso título de 2022, e dessa vez jogando em casa junto à nossa torcida e apoiadores. Sendo a competição mais tradicional do futsal feminino, trazer a Taça Brasil para Cascavel é uma grande responsabilidade, mas tenho certeza que teremos uma competição do mais alto nível, como o futsal merece”, disse.