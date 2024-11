Estrelas do Oeste é vice-campeã do Brasileirão F7 Feminino

Depois de conquistar a Copa Libertadores da América de Futebol 7 Feminino no mês de outubro, na Argentina, o time cascavelense Estrelas do Oeste teve pela frente a disputa do Brasileirão F7.

A competição foi realizada entre os dias 15 e 17 de novembro, em São Paulo-SP, e reuniu times de diversos estados. Tendo em vista a dificuldade do torneio, as cascavelenses se reforçaram dentro das quatro linhas e conseguiram chegar até a grande decisão, com 100% de aproveitamento.