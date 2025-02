Estreia marca início de sonho do Timão

São Paulo - Há pouco mais de quatro meses, só o torcedor corintiano acreditava em uma reviravolta para o time deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. A virada veio e hoje o time estreia na Taça Libertadores de América em busca do sonho do título e de voltar a disputar um Mundial de Clubes. Hoje (19), a partir das 21h30, o Corinthians enfrenta a Universidad Central, da Venezuela, em Caracas.



A Conmebol Libertadores é o grande objetivo do clube do Parque São Jorge para esta temporada. Campeão em 2012, o Corinthians busca o bicampeonato continental. Para isso, no entanto, terá de passar por duas fases preliminares antes de ser confirmado na fase de grupos.