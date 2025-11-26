Estreia em Brasília motiva pilotos ArtCon Racing

Curitiba – Vinda de vitória na etapa passada, a ArtCon Racing chega confiante para reinauguração do Autódromo de Brasília, que vai marcar o encerramento da temporada da Stock Light. Os pilotos Rafa Martins e Mathias de Valle pretendem fechar o campeonato no lugar mais alto do pódio.
Rafa Martins estreou na equipe somente na etapa passada e já garantiu uma vitória na corrida 1 no Velocitta.
“Pelo que senti do carro, estaremos muito fortes em Brasília por conta das características do traçado. Também vou estar mais entrosado com a equipe e isso faz com que as coisas evoluam mais rapidamente. Por ser uma pista nova, isso deixa as condições iguais para todos os pilotos. Mas eu gosto de novos desafios e estou bastante confiante de que faremos um bom trabalho nessa etapa”, afirma o piloto paulista.
Morador de Goiânia, Mathias de Valle tem a pista de Brasília como sua segunda casa, mesmo nunca tendo acelerado por lá. Porém, foi o seu quintal por alguns anos enquanto criança que acompanhava o pai, Edson de Valle, nas corridas do Regional Centro-Oeste.
“Uma pista onde cresci vendo meu pai correr, mas nunca tive a oportunidade de acelerar nela. Estou muito curioso para esse fim de semana. Quero terminar o ano da melhor forma possível, de preferência no pódio”, pontuou.
A programação da Stock Light começa na sexta-feira (28), com shakedown e duas sessões de treinos. No sábado, os pilotos disputam o classificatório, a partir das 10 horas e fazem a corrida 1 a partir das 12h15. Domingo acontecem a rodada dupla, às 11h40. Todas as corridas terão transmissão no canal do youtube Stock Car Channel e pelo Bandsports e Sportv.