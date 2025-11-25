Cascavel - Um verdadeiro patrimônio histórico de Cascavel e palco de importantes momentos esportivos da cidade, o Estádio Municipal Theodoro Colombelli, o popular “Ninho da Cobra”, ganhará uma reforma grandiosa, com ares mais modernos e uma estrutura de qualidade para receber atletas e as famílias.

O investimento de mais de R$ 5 milhões foi viabilizado por meio do Governo do Paraná, via gevernador Ratinho Jr, secretário da Cidades, Guto Silva, com mediação do 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Gugu Bueno. A apresentação do projeto foi feita pelo secretário de Lazer e Esportes de Cascavel, Alexandre “Suco” Guerino, ontem (24), em Curitiba.

A nova estrutura contempla arquibancada moderna com capacidade para 1.360 torcedores, vestiários, banheiros, bar/cozinha e almoxarifado totalmente novos, praça de alimentação integrada à área de convivência, parquinho infantil e quadra de futebol para crianças, novo acesso ao estádio e melhorias completas de circulação, iluminação, segurança e paisagismo.

Trata-se de um projeto de requalificação que vai devolver vida a um patrimônio esportivo de mais de 45 anos da cidade de Cascavel.

“Essa demanda do Ninho da Cobra é uma necessidade de mais de 20 ou 30 anos do futebol amador de Cascavel. Foi ali que o nosso time foi campeão paranaense em 1980. O secretário Suco e o prefeito Renato Silva elaboraram um grande projeto, e tivemos a alegria, com a autorização do governador, de entregar isso ao secretário Guto Silva, que prontamente abriu prioridade e liberou os R$ 5 milhões para a obra”, afirma o deputado Gugu Bueno.

A obra prevê uma nova estrutura voltada ao esporte amador, às categorias de base e ao lazer das famílias, consolidando uma das maiores intervenções já realizadas no Ninho da Cobra. O projeto está em fase final de conclusão e a previsão de que a obra seja licitada no primeiro semestre de 2026.