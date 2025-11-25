Cascavel - Um verdadeiro patrimônio histórico de Cascavel e palco de importantes momentos esportivos da cidade, o Estádio Municipal Theodoro Colombelli, o popular “Ninho da Cobra”, ganhará uma reforma grandiosa, com ares mais modernos e uma estrutura de qualidade para receber atletas e as famílias.
O investimento de mais de R$ 5 milhões foi viabilizado por meio do Governo do Paraná, via gevernador Ratinho Jr, secretário da Cidades, Guto Silva, com mediação do 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Gugu Bueno. A apresentação do projeto foi feita pelo secretário de Lazer e Esportes de Cascavel, Alexandre “Suco” Guerino, ontem (24), em Curitiba.
A nova estrutura contempla arquibancada moderna com capacidade para 1.360 torcedores, vestiários, banheiros, bar/cozinha e almoxarifado totalmente novos, praça de alimentação integrada à área de convivência, parquinho infantil e quadra de futebol para crianças, novo acesso ao estádio e melhorias completas de circulação, iluminação, segurança e paisagismo.
Trata-se de um projeto de requalificação que vai devolver vida a um patrimônio esportivo de mais de 45 anos da cidade de Cascavel.
“Essa demanda do Ninho da Cobra é uma necessidade de mais de 20 ou 30 anos do futebol amador de Cascavel. Foi ali que o nosso time foi campeão paranaense em 1980. O secretário Suco e o prefeito Renato Silva elaboraram um grande projeto, e tivemos a alegria, com a autorização do governador, de entregar isso ao secretário Guto Silva, que prontamente abriu prioridade e liberou os R$ 5 milhões para a obra”, afirma o deputado Gugu Bueno.
A obra prevê uma nova estrutura voltada ao esporte amador, às categorias de base e ao lazer das famílias, consolidando uma das maiores intervenções já realizadas no Ninho da Cobra. O projeto está em fase final de conclusão e a previsão de que a obra seja licitada no primeiro semestre de 2026.
“Nós vamos poder não só atender o amador de Cascavel, como todas as categorias de base. Ao final de contas, todo mundo sabe da história que tem o estádio Ninho da Cobra pro município de Cascavel. Cascavel foi campeão paranaense naquele estádio. Então, motivo de muita alegria estar à frente da Secretaria de Esportes do governo de Cascavel apoiado e também, como eu já falei, um pedido do nosso prefeito Renato Silva para a recuperação desse estádio tão histórico para a nossa cidade”, afirma o secretário Suco.
O secretário das Cidades, Guto Silva, reforçou o papel social do esporte e o impacto do Novo Ninho da Cobra:
“O esporte é vida, e dar vida a um espaço como esse significa dar mais oportunidades para as pessoas. Cascavel merece que o Ninho da Cobra seja moderno, seguro e preparado para receber famílias, categorias de base e o futebol amador, que é tão forte na cidade e na região. O Novo Ninho da Cobra é mais que uma reforma, é a retomada de um patrimônio esportivo que volta a pulsar”, afirma Guto Silva.
A requalificação permitirá que o estádio receba eventos esportivos, jogos do futebol amador, atividades de lazer e competições das categorias de base, incluindo o FCC sub-20, restabelecendo o Ninho como um equipamento esportivo estratégico.
HISTÓRIA
Inaugurado em 1979, o Ninho da Cobra é um patrimônio esportivo de Cascavel e serviu de casa para o futebol profissional e amador até 1982. Foi ali que o Cascavel Esporte Clube viveu momentos emblemáticos, como o jogo de ida da final do Paranaense de 1980, título conquistado no mesmo ano, além de amistosos internacionais, incluindo o duelo contra a Seleção da Indonésia.
O estádio também foi palco de um dos lances mais marcantes do futebol paranaense: o gol histórico do goleiro Zico, em 16 de novembro de 1980. José Aparecido Rodrigues acertou um chute da própria área que surpreendeu o goleiro Joel Mendes, marcada como uma das maiores façanhas do esporte estadual. O Cascavel venceu o Colorado por 4 a 0, e o lance completou 45 anos neste mês de novembro, reforçando a memória de um capítulo que entrou para o folclore do futebol brasileiro.
