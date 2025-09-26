Esportes: Cascavel tem agenda movimentada

Cascavel e Paraná - O esporte segue em destaque em Cascavel e com uma programação intensa para os próximos dias. Serão competições de futsal, voleibol, skate e karatê realizadas em diferentes espaços da cidade, reunindo atletas locais e de outras regiões. A maioria dos eventos é gratuita e aberta ao público. A única cobrança de ingresso é para o jogo do Campeonato Paranaense de Futsal Masculino, no Ginásio da Neva, em que o Cascavel Futsal enfrenta o Ampere Futsal, no dia 3 de outubro.

Confira a agenda:

Pista de Skate do Ciro Nardi

Campeonato Paranaense de Skate PAR & Street: dias 27 e 28/09, das 8h às 18h.

Ginásio Sérgio Mauro



Campeonato Amador de Futsal: Em andamento.

Etapa Feminina de Voleibol Sub-16: de 26 a 28/09, a partir das 8h.

Voleibol Feminino – Preparação para os Jogos Brasileiros: VCC Sub-16 x C. E. Wilson Joffre Sub-15, dia 03/10, das 18h às 20h.

Ginásio Luvison



Copa União de Karatê Tradicional: dia 27/09, a partir das 15h.