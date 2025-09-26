Home Esportes

Esportes: Cascavel tem agenda movimentada

Descubra os eventos de esportes em Cascavel, com competições de futsal, voleibol, skate e karatê para todos - Foto: Secom
Cascavel e Paraná - O esporte segue em destaque em Cascavel e com uma programação intensa para os próximos dias. Serão competições de futsal, voleibol, skate e karatê realizadas em diferentes espaços da cidade, reunindo atletas locais e de outras regiões. A maioria dos eventos é gratuita e aberta ao público. A única cobrança de ingresso é para o jogo do Campeonato Paranaense de Futsal Masculino, no Ginásio da Neva, em que o Cascavel Futsal enfrenta o Ampere Futsal, no dia 3 de outubro.

Confira a agenda:

Pista de Skate do Ciro Nardi

Campeonato Paranaense de Skate PAR & Street: dias 27 e 28/09, das 8h às 18h.

Ginásio Sérgio Mauro


Campeonato Amador de Futsal: Em andamento.
Etapa Feminina de Voleibol Sub-16: de 26 a 28/09, a partir das 8h.
Voleibol Feminino – Preparação para os Jogos Brasileiros: VCC Sub-16 x C. E. Wilson Joffre Sub-15, dia 03/10, das 18h às 20h.

Ginásio Luvison


Copa União de Karatê Tradicional: dia 27/09, a partir das 15h.

 Ginásio da Neva


32ª Taça Brasil de Futsal Feminino – Divisão Especial: de 28/09 a 04/10, em diferentes horários, com semifinal dia 03/10 e final no dia 04/10.
Campeonato Paranaense de Futsal Masculino: Cascavel Futsal x Ampere Futsal, dia 03/10, às 19h30 (único evento com ingresso pago).

Ginásio São Cristóvão


Campeonato Amador de Futsal: dias 27/09 (das 8h15 às 16h) e 28/09 (das 8h às 17h30).

Ginásio Alice Martelli


Etapa Feminina de Voleibol Sub-16: de 26 a 28/09, a partir das 8h.

