Esportes: Cascavel tem agenda movimentada

Cascavel e Paraná - O esporte segue em destaque em Cascavel e com uma programação intensa para os próximos dias. Serão competições de futsal, voleibol, skate e karatê realizadas em diferentes espaços da cidade, reunindo atletas locais e de outras regiões. A maioria dos eventos é gratuita e aberta ao público. A única cobrança de ingresso é para o jogo do Campeonato Paranaense de Futsal Masculino, no Ginásio da Neva, em que o Cascavel Futsal enfrenta o Ampere Futsal, no dia 3 de outubro.
Confira a agenda:
Pista de Skate do Ciro Nardi
Campeonato Paranaense de Skate PAR & Street: dias 27 e 28/09, das 8h às 18h.
Ginásio Sérgio Mauro
Campeonato Amador de Futsal: Em andamento.
Etapa Feminina de Voleibol Sub-16: de 26 a 28/09, a partir das 8h.
Voleibol Feminino – Preparação para os Jogos Brasileiros: VCC Sub-16 x C. E. Wilson Joffre Sub-15, dia 03/10, das 18h às 20h.
Ginásio Luvison
Copa União de Karatê Tradicional: dia 27/09, a partir das 15h.
Ginásio da Neva
32ª Taça Brasil de Futsal Feminino – Divisão Especial: de 28/09 a 04/10, em diferentes horários, com semifinal dia 03/10 e final no dia 04/10.
Campeonato Paranaense de Futsal Masculino: Cascavel Futsal x Ampere Futsal, dia 03/10, às 19h30 (único evento com ingresso pago).
Ginásio São Cristóvão
Campeonato Amador de Futsal: dias 27/09 (das 8h15 às 16h) e 28/09 (das 8h às 17h30).
Ginásio Alice Martelli
Etapa Feminina de Voleibol Sub-16: de 26 a 28/09, a partir das 8h.