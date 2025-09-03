Escolinha de Kart revela novos pilotos em Cascavel

Cascavel - O trabalho de base é essencial para a formação de atletas em diversas modalidades esportivas — e no automobilismo não é diferente. O kart é considerado a porta de entrada para todas as categorias, e, dentro dele, as escolinhas desempenham papel fundamental na descoberta de novos talentos.

Cascavel, no Oeste do Paraná, sedia a partir desta quinta-feira (4) a 61ª edição do Campeonato Paranaense de Kart. A competição será uma vitrine para os bons resultados da Escolinha de Kart do Kart Clube de Cascavel, que conta com apoio da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA). Nas últimas temporadas, dezenas de jovens pilotos das categorias Mirim, Cadete, Júnior e F-4 Júnior passaram pela formação oferecida no kartódromo da cidade.

Na categoria Mirim, por exemplo, os pilotos Benício Frare Rodrigues, Lucca Goulart, Augusto Cavalcante e Nicolas Favaro deram seus primeiros passos no esporte por meio da Escolinha. Já na Cadete, estão inscritos Miguel Tomazelli, Ricardo Gayol, Bernardo Ferri, Caetano Cavalcante, Charles Uscocovich, Lorenzo Cavalli, Gabriel Cavalco, Nicolas Raitani, Nicolas Gabriel Weiss, Bernardo Brandão, Felipe Camilo e Davi Lucas de Oliveira. Outro destaque é Flávio Maioli, que disputará a F-4 Júnior e também se prepara para competir no Campeonato Brasileiro, em novembro, no Beto Carrero, em Santa Catarina.

Segundo Dirceu Pacheco, instrutor da escolinha, cerca de 80 kartistas já passaram pelo programa. “Os resultados são expressivos. Buscamos proporcionar o primeiro contato das crianças com o kart, e o número de meninas tem crescido bastante. Também temos turmas para adultos iniciantes e atendemos interessados de outras cidades e até de outros estados”, comenta Pacheco.