Ernani Kuhn quer liderança entre os rookies em Cascavel

Cuiabá – O piloto cuiabano Ernani Kuhn estará na pista no próximo fim de semana para a disputa da quarta etapa da Stock Light, que terá corridas no sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Restando três etapas para o fim do campeonato, o piloto já tem o objetivo bem definido que é brigar pelo título entre os rookies da temporada.
“Tem sido uma temporada muito boa, de evolução a cada etapa, sendo competitivo e com vitória na categoria. Estou de olho no campeonato da Rookie e temos trabalhado muito para isso”, comenta o piloto que está na quarta colocação do campeonato, com 124 pontos.
Será a primeira vez que Ernani Kuhn vai acelerar um carro da Stock Light na pista paranaense.
“Certamente, será uma nova experiência. Fizemos alguns ajustes no carro, revisamos algumas coisas da etapa passada e espero colocar tudo em prática para classificar bem no quali e fazer boas corridas com o foco no campeonato”, salientou o piloto que tem em seu carro das marcas da Ekal Transportes, Amparo Brasil Proteção Veicular e Rota Fiscal Gestão Tributária.
Na sexta-feira, Ernani Kuhn colocará o carro da MTK Racing Team pela primeira vez na pista para o Shakedown e duas sessões de treinos livres. No sábado, acontece o quali e a corrida 1, enquanto as corridas 2 e 3 serão disputadas no domingo, com transmissão pelo youtube/StockCarchannel e Bandsports.