Ernani Kuhn encara decisão da Stock Light em nova pista

Cuiabá – Em sua temporada de estreia na Stock Light, Ernani Kuhn chega à última etapa em busca das primeiras colocações entre os pilotos estreantes. No próximo fim de semana ele vai estrear no Autódromo de Brasília, que passou por uma longa reforma e teve pequenas alterações no traçado. A matemática do campeonato aponta que o cuiabano ainda tem chance de ser campeão, mas dependeria de uma combinação pouco provável envolvendo outros pilotos.
“O título entre os Rookies é muito difícil, mas quero buscar o vice-campeonato para coroar essa temporada de estreia. Preferencialmente, com pódios para fechar bem o ano”, aponta o piloto que soma 241 pontos, contra 248 de Enzo Gianfratti e 336 do líder Léo Reis.
O piloto chega motivado para a etapa final depois de ter participado da inauguração do Autódromo de Cuiabá, acelerando um carro da TCR South America. Agora, ele terá a oportunidade de, mais uma vez, acelerar em uma pista onde nunca andou.
“Apesar da obra ter modificado um pouco o traçado, tenho usado bastante o simulador para entender como é a pista e tenho me dedicado bastante nos treinos. Além disso, nosso time trabalhou para fazer alguns ajustes no carro que acredito trarão maior competitividade”, espera Kuhn, que terá em seu carro da MTK Racing as marcas da Valle Capital, Inpasa, Extra Máquinas, Amparo Brasil, Rota Fiscal e Ekal Transportes.
A programação da Stock Light começa na sexta-feira (28), com shakedown e duas sessões de treinos. No sábado, os pilotos disputam o classificatório, a partir das 10 horas e fazem a corrida 1 a partir das 12h15. Domingo acontecem a rodada dupla, às 11h40. Todas as corridas terão transmissão no canal do youtube Stock Car Channel e pelo Bandsports e Sportv.