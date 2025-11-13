Ernani Kuhn acelera em casa pela TCR South America

Cuiabá – Sonho realizado!!! O piloto cuiabano Ernani Kuhn estará participando das corridas que marcam a inauguração do Autódromo Internacional de Cuiabá, no Parque Novo Mato Grosso. Ele estará a bordo do modelo Cupra LeonVZ da equipe GRacing e disputará as duas corridas do TCR South America/TCR Brasil. Ernani Kuhn é o atual campeão da Turismo Nacional, categoria que estará em Cuiabá e vai definir o primeiro pole-position da história da pista já nesta quinta-feira. Atualmente, ele disputa a Stock Light e está entre os finalistas depois de obter vitórias entre os Rookies e pódios no geral.

“Não poderia ficar de fora deste momento. Sou o único piloto de Cuiabá que disputa uma categoria promovida pela Vicar e, felizmente, deu certo de ocupar essa vaga para poder acelerar em casa. Tenho a certeza de que será especial’, declarou o piloto que disputa a temporada da Stock Light, categoria de acesso à Stock Car. “Nossa categoria tem uma etapa decisiva que já estava marcada e acabou ficando de fora da programação aqui em Cuiabá”, completou Ernani, que terá em seu carro as marcas da Valle Capital, Extra Máquinas, Amparo Brasil, Rota Fiscal, totvs Centro Norte.

Com a inauguração do autódromo no Parque Novo Mato Grosso, Ernani espera que o automobilismo no estado se desenvolva e revele novos pilotos para o cenário nacional.