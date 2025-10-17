Cascavel e Paraná - O ano de 2025 tem sido marcado por grandes conquistas para o Tuiuti Futsal, que vem se destacando em todas as categorias nas competições estaduais. Segundo o instrutor e professor Paulo Heitor, o desempenho da equipe reflete o trabalho consistente desenvolvido ao longo das temporadas.
“Até o momento está sendo muito gratificante. Todas as categorias conseguiram suas classificações para as próximas fases do Campeonato Paranaense, e esperamos alcançar nossos objetivos. Em resumo, o desempenho da Tuiuti Futsal em 2025 é bastante positivo, principalmente nas categorias de base (Sub-14, Sub-15 e Sub-16). Há vitórias importantes e títulos estaduais, mostrando que o trabalho se consolidou”, destacou o treinador.
Além dos resultados dentro de quadra, Paulo Heitor fez questão de ressaltar a importância do apoio dos patrocinadores para o sucesso do projeto esportivo.
Apoio e Expectativas para a Temporada
“Os patrocinadores são parte fundamental do processo. Sem esse apoio, muitas iniciativas não conseguiriam sair do papel. Este ano, além dos patrocinadores locais, a Itaipu Binacional veio somar forças como nosso principal patrocinador, fortalecendo ainda mais o projeto e garantindo condições para que possamos manter e expandir nosso trabalho com as categorias de base”, afirmou.
Na reta final da temporada, a ideia é que as equipes confirmem as expectativas para fazer com que 2025 fique marcado como o melhor ano do futsal do clube.