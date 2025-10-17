Cascavel e Paraná - O ano de 2025 tem sido marcado por grandes conquistas para o Tuiuti Futsal, que vem se destacando em todas as categorias nas competições estaduais. Segundo o instrutor e professor Paulo Heitor, o desempenho da equipe reflete o trabalho consistente desenvolvido ao longo das temporadas.



“Até o momento está sendo muito gratificante. Todas as categorias conseguiram suas classificações para as próximas fases do Campeonato Paranaense, e esperamos alcançar nossos objetivos. Em resumo, o desempenho da Tuiuti Futsal em 2025 é bastante positivo, principalmente nas categorias de base (Sub-14, Sub-15 e Sub-16). Há vitórias importantes e títulos estaduais, mostrando que o trabalho se consolidou”, destacou o treinador.



Além dos resultados dentro de quadra, Paulo Heitor fez questão de ressaltar a importância do apoio dos patrocinadores para o sucesso do projeto esportivo.