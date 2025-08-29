Equipes da região tentam vaga na final dos Jogos Abertos

Cascavel - A partir desta sexta-feira, acontece a fase macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná na cidade de Palmas. As disputas em algumas modalidades são restritas aos times que foram campeões ou vice nas fases regionais.
As equipes que forem campeãs estarão asseguradas na fase final da competição, prevista para acontecer em Campo Mourão, nos fins de semana de 13 a 16 e 27 a 30 de novembro.
Cascavel estará presente nas modalidades de basquete feminino e masculino, futsal feminino e vôlei masculino e feminino.
“Nossas equipes estão viajando com o objetivo de voltarem classificadas para a fase final. Queremos que todos avancem para que nossa delegação chegue forte na fase final’, destacou o secretário de esportes, ‘Suco’.
Também serão disputados o handebol, futebol sete e vôlei de praia. Boa Vista da Aparecida, Corbélia, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Matelândia, Medianeira, Pato Bragado, Santa Tereza do Oeste, Santa Helena, Santa Lucia e Toledo.