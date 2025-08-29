Equipes da região tentam vaga na final dos Jogos Abertos

Cascavel - A partir desta sexta-feira, acontece a fase macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná na cidade de Palmas. As disputas em algumas modalidades são restritas aos times que foram campeões ou vice nas fases regionais.

As equipes que forem campeãs estarão asseguradas na fase final da competição, prevista para acontecer em Campo Mourão, nos fins de semana de 13 a 16 e 27 a 30 de novembro.

Cascavel estará presente nas modalidades de basquete feminino e masculino, futsal feminino e vôlei masculino e feminino.