Equipe paranaense conquista título inédito no Campeonato Brasileiro de Kickboxing

São Paulo - No último fim de semana (21/09), a cidade de Assis, em São Paulo, sediou o Campeonato Brasileiro de Kickboxing, evento promovido pela KIC – Kickboxing International Confederation, que reuniu mais de 500 atletas de diversas regiões do país.

Entre as delegações participantes, o grande destaque foi a N1 Team Brasil, de Cascavel (PR), que, sob a liderança dos professores Elson de Jesus Pinto, Gesiel Moreira e Ederson Vieira, conquistou o título de campeã geral da competição.

A equipe paranaense fez história, já que é a primeira vez que o Paraná conquista o título nacional por equipes. O pódio foi completado pela Vip Combat (BA), em segundo lugar, e pela Legacy Fight (SP), na terceira colocação.