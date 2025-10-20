Cascavel e Paraná - A equipe de Parataekwondo de Cascavel brilhou no Campeonato Brasileiro de Parataekwondo e Poomsae, realizado entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, em São Paulo (SP). Representando a Associação Esportiva Juventus, os atletas voltaram para casa com um resultado expressivo: nove medalhas, sendo cinco de ouro, três de prata e uma de bronze.

Os títulos nacionais foram conquistados por Eduardo Emanuel S. Fillus, Giovanna Rocha Oliveira, Arthur Oliveira Randon, Louise Bonaci Peletti e Beatriz Silvestri Belter. Já as pratas ficaram com Priscila Bussolato, Cláudio Rodrigues e Kevin Luís K. Martignoni. O bronze foi garantido por Diego Marcos Stein.

Suporte Técnico e Inclusão

A delegação contou com o suporte técnico dos mestres Edimar Vieira, Ricardo Zimmer e da professora Ana Vieira, reunindo nove atletas do paradesporto e dez do desporto convencional.