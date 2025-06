Equipe da Copa Truck amplia ação social

Este ano já foram efetivadas três ações na região. Na primeira delas, em março, os integrantes da equipe prepararam um café da manhã para dezenas de crianças. No mês de abril, foram repassadas 200 cestas básicas que foram doadas pela Mercedes-Benz e pela Acempo. Na terceira ação, realizada no último fim de semana, foram mais 150 cestas básicas repassadas pelos patrocinadores Addiante e Acempro.

A região foi a escolhida por já receber um trabalho social da Igreja Qahal, através de um contato com o Pastor Presidente Kaique Motta. Durante os dias de entrega das cestas básicas, também são fornecidos lanches e orientações para as crianças do bairro, com acompanhamento escolar e religioso.

“Nosso nome traz as três letras que indicam as ações Ambientais, Sociais e de Governança. A cada passo dado, temos encontrado todo o suporte do nosso time e de nossos parceiros para que possamos implantar e manter essas ações. Saber que estamos colaborando, mensalmente, com mais de 200 famílias que vivem em uma condição menos favorecida nos fortalece para buscar mais parceiros e novas ações”, conta o CEO da ASG Motorsport, Rodrigo Machado.

S. Paulo – A primeira equipe da Copa Truck a efetivar a compensação de carbono em toda a sua estrutura, a ASG Motorsport segue forte nas ações extra-pista. Agora, o time oficial Mercedes-Benz ampliou suas ações sociais em uma parceria com seus patrocinadores, para a distribuição de cestas básicas todo mês para a comunidade carente do Jardim Lapena, zona leste de São Paulo. Além do envolvimento direto de integrantes da equipe, a distribuição também conta com o apoio logístico da Igreja Qahal, que efetua o cadastramento das famílias e faz o acompanhamento social na região.

“Estamos realizando as ações mês a mês e contando com a participação de nossos patrocinadores, parceiros e pessoas que queiram contribuir com a causa. Toda a ajuda é bem-vinda para essas famílias”, destaca Cibele Souza, gestora da equipe.

Ações

Além da ação realizada em São Paulo, o time ASG Motorsport também tem efetivado ações nas praças onde as etapas da Copa Truck são realizadas. Na região de Viamão (RS), onde será realizada a quarta etapa da temporada na próxima semana, foram distribuídos brinquedos para as crianças do Projeto Social Grenal Alvoradense em 2024. Este ano, a associação deve ser contemplada com cestas básicas durante a realização da etapa. Em todas as praças, o piloto Raphael Abbate visita uma das sedes da LBV e promove ações educativas sobre trânsito para as crianças.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport tem se destacado por seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade no esporte a motor, reforçando o compromisso da Copa Truck em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança. Em 2024, alcançamos 39 pódios, incluindo nove vitórias e seis pole positions, além do título na categoria Elite.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Para a temporada 2025, contamos com sete pilotos e o apoio da Autolucks, Embreagex, Celmi, GAT, Gelog, Panther, Tecnomotor, Tekma. Para ampliar a divulgação de nossas marcadas, contamos com nossos Midia Partner – Mecânica OnLine, Blog do Caminhoneiro, Curiosidades Automotivas, Mídia Truck Brasil, Portal Caminhões e Carretas e Transporta Brasil.