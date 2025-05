Endurance: SG28 Racing estreia com dupla que tem campeão mundial de Kart

Matheus Morgatto e Sarin Carlesso estreia com o Protótipo preparado pelo engenheiro Juliano Moro

Um piloto que fará sua primeira guiada em carros de corrida e outro com a experiência adquirida ao longo de algumas temporadas. Essa é a mescla que impulsiona a dupla da SG28 Racing para a estreia na temporada do Endurance Brasil a partir desta quinta-feira (8), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Matheus Morgatto e Sarin Carlesso terão experiências bem diferentes do que estavam acostumados até agora. Enquanto Morgatto sai do mundo dos karts para o primeiro desafio em um carro, Carlesso assume o papel de ‘veterano’ da dupla, algo que não acontecia até o ano passado.

“Expectativa muito boa para essa nova dupla. O Morgatto é novo, mas tem muita experiência em corridas e vai somar bastante, por mais diferente que seja a categoria. Eu venho num papel diferente, agora como o piloto de mais experiência da dupla. Acredito que será importante, principalmente para o desenvolvimento do Matheus. Vamos como uma boa estrutura, carro competitivo e já pensando no campeonato”, avalia Sarin Carlesso, que foi vice-campeão em 2024.

Revelado pela Academia Bravar SG28, o campeão mundial de kart Matheus Morgatto tem muita expectativa para a estreia, mas prevê muito trabalho de adaptação nas primeiras sessões.

“Estou muito animado com essa estreia. A expectativa é grande, mas estou focado em me adaptar o mais rápido possível ao carro. É um desafio novo, mas me preparei bastante e estou confiante de que vamos evoluir a cada etapa. A meta é aprender o máximo e buscar bons resultados desde o começo”, conta o jovem piloto de 21 anos.

A equipe disputará a categoria P1 do Endurance Brasil, destinada aos protótipos. Preparado pelo conceituado Juliano Moro, o Protótipo AJR #128 entrará na pista para os treinos oficiais nesta sexta-feira. As corridas, com três horas de duração, estão marcadas para sábado e domingo, e terão a transmissão pelo canal Acelerados, no youtube, e pela Rede TV, que exibirá VTs editados das corridas nas semanas seguintes.