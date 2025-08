ENDURANCE: SG28 Racing chega em Cascavel de olho na recuperação

O Endurance Brasil está de volta à Cascavel depois de uma temporada de ausência, e chega ao oeste do Paraná com a promessa de melhorar o recorde na pista mais veloz do país, com média superior a 205km/h. Matheus Morgatto e Sarin Carlesso, pilotos da SG28 Racing estão prontos para o desafio que, também, inclui as mudanças de temperatura e clima nos três dias da quarta etapa. As previsões meteorológicas apontam calor na quinta-feira, chuva na sexta-feira, e sábado com temperatura entre 4˚C e 12˚C.

Matheus Morgatto viverá mais um fim de semana de muita expectativa por estrear em uma pista icônica. Revelado pela Academia Bravar SG28, ele chega empolgado para acelerar nas curvas desafiadoras do circuito paranaense.

“Muito feliz de poder correr em Cascavel, a pista mais veloz do Brasil! Estou confiante e me sentindo muito bem preparado para esse desafio. Acredito que eu e meu companheiro temos tudo para fazer um excelente trabalho. A vontade de acelerar é enorme. Vamos com tudo!”, afirmou o piloto que vive seu primeiro ano nas pistas após uma bem sucedida carreira no Kart, onde foi campeão mundial.

Carlesso destacou a necessidade de um bom resultado em Cascavel para melhorar a pontuação e voltar a brigar pela liderança do campeonato.