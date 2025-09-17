ENDURANCE BRASIL: SG28 Racing quer recuperação no Velocitta

Rodada dupla desafia pilotos com quase sete horas de provas no interior paulista
O Endurance Brasil terá um fim de semana de muita velocidade no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), com as disputas da quinta e sexta etapas da temporada, abrindo a reta final para a definição dos campeões. Cada uma das provas, no sábado (20) e domingo (21), terá 3h20 de duração e está sendo encarada como a grande chance de recuperação dos pontos para a dupla da SG28 Racing, Matheus Morgatto e Sarin Carlesso, que ocupam a quarta colocação no campeonato da Classe P1 a bordo do protótipo AJR #128, mesmo enfrentando alguns problemas nas duas últimas etapas.
Empolgado após vencer a corrida do Stars Championship Series de Kart, disputada na semana passada em Mooresville (EUA), o piloto revelado pela Academia Bravar SG28 chega para mais uma pista inédita em seu primeiro ano no automobilismo.
“Expectativa bem alta, como sempre, e em busca de um excelente resultado. Pista nova para mim, então, o primeiro objetivo é usar os treinos para aprender. Quanto às corridas, vamos tentar fazer o máximo de pontos possíveis nessa rodada dupla, que é bem importante para o campeonato. Estou ansioso para chegar no Velocitta e poder acelerar”, afirmou Morgatto.
Desde a última etapa disputada em Cascavel (PR), a equipe trabalhou bastante na revisão de todos os componentes mecânicos, visando maior confiabilidade para os pilotos.
“Todo o trabalho é importante para que não tenhamos nenhum contratempo ao longo das duas provas do fim de semana. Acredito que nosso desempenho será bom no Velocitta, o que me dá uma expectativa positiva para pontuar bastante”, revela Sarin Carlesso.
As duas corridas terão transmissão ao vivo pelo canal oficial do YouTube do Endurance Brasil e pelo canal Acelerados na modalidade FastTV. No fim de semana seguinte, um programa especial com os melhores momentos de cada prova será exibido em TV aberta pela RedeTV!.
Programação da Etapa
Quinta-feira – 18/09
13h30 às 17h00: Treino Livre Endurance Brasil
Sexta-feira – 19/09
09h55 às 10h40: Treino livre oficial 1 – Categorias P1
13h00 às 13h45: Treino livre oficial 2 – Categorias P1
14h45 às 15h30: Treino livre oficial 3 – Categorias P1
16h45 às 17h05: Treino Classificatório – CATEGORIA P1
Sábado – 20/09
09h00 às 09h30: Warm-up
13h05: Largada – 5ª etapa
Domingo – 21/09
09h00 às 09h30: Warm-up
11h30: Largada – 6ª etapa