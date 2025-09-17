ENDURANCE BRASIL: SG28 Racing quer recuperação no Velocitta

Rodada dupla desafia pilotos com quase sete horas de provas no interior paulista

O Endurance Brasil terá um fim de semana de muita velocidade no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), com as disputas da quinta e sexta etapas da temporada, abrindo a reta final para a definição dos campeões. Cada uma das provas, no sábado (20) e domingo (21), terá 3h20 de duração e está sendo encarada como a grande chance de recuperação dos pontos para a dupla da SG28 Racing, Matheus Morgatto e Sarin Carlesso, que ocupam a quarta colocação no campeonato da Classe P1 a bordo do protótipo AJR #128, mesmo enfrentando alguns problemas nas duas últimas etapas.

Empolgado após vencer a corrida do Stars Championship Series de Kart, disputada na semana passada em Mooresville (EUA), o piloto revelado pela Academia Bravar SG28 chega para mais uma pista inédita em seu primeiro ano no automobilismo.

“Expectativa bem alta, como sempre, e em busca de um excelente resultado. Pista nova para mim, então, o primeiro objetivo é usar os treinos para aprender. Quanto às corridas, vamos tentar fazer o máximo de pontos possíveis nessa rodada dupla, que é bem importante para o campeonato. Estou ansioso para chegar no Velocitta e poder acelerar”, afirmou Morgatto.

Desde a última etapa disputada em Cascavel (PR), a equipe trabalhou bastante na revisão de todos os componentes mecânicos, visando maior confiabilidade para os pilotos.

“Todo o trabalho é importante para que não tenhamos nenhum contratempo ao longo das duas provas do fim de semana. Acredito que nosso desempenho será bom no Velocitta, o que me dá uma expectativa positiva para pontuar bastante”, revela Sarin Carlesso.