ENDURANCE BRASIL - Explosão de pneu tira chance de Morgatto/Carlesso em Cascavel

Largar na frente nem sempre pode ser considerada uma vantagem quando se trata de uma prova de longa duração como as disputadas no Endurance Brasil. A dupla Matheus Morgatto e Sarin Carlesso, da SG28 Racing, sentiu isso de perto na etapa realizada sábado no Oeste do Paraná. Depois de celebrarem a pole-position na sexta-feira, o time liderou com folga o primeiro stint da prova, mas acabou sofrendo com uma pane elétrica e uma nada comum explosão de pneu já na última hora da prova. Mesmo assim, o time deixou a etapa com a melhor volta da prova – 56s498 – e muita evolução do equipamento e dos pilotos.

“Se não contar o resultado da prova, tivemos um excelente fim de semana. O carro está muito rápido e, cada vez mais confiável, tanto que fechamos a etapa com a pole e a volta mais rápida. Para mim, também, foram dias de muita evolução na tocada”, avaliou Matheus Morgatto.