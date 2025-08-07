Endurance Brasil: Dupla Queirolo e Muffato Pronta para disputar o topo em Cascavel

Cascavel e Paraná - A cidade de Cascavel será palco, neste final de semana, da quarta etapa do Endurance Brasil 2025, reunindo os carros mais rápidos do país para uma disputa de tirar o fôlego com três horas e vinte minutos de duração. Entre os destaques da prova, está a dupla formada por Pedro Queirolo e David Muffato, uma das mais fortes no grid, com diversas vitórias e dois vice-campeonatos, que volta ao Autódromo Zilmar Beux com boas expectativas ao comando do protótipo AJR #35, preparado pela TMG Racing.

Queirolo chega embalado por uma sequência vitoriosa no rali Sertões, onde conquistou o título após vencer as seis etapas disputadas. Agora, a missão é repetir o sucesso nas pistas de asfalto. “A corrida em Cascavel é sempre desafiadora, pois é uma pista muito rápida, mas estou bem fisicamente, principalmente após as exigentes etapas do Sertões”, destaca Queirolo.

O autódromo, conhecido por suas curvas de alta velocidade como o famoso “Bacião”, exige muito dos pilotos e dos equipamentos, o que torna a durabilidade um dos principais fatores estratégicos para o sucesso. Para a dupla do AJR #35, que compete junta há quatro temporadas, a meta é clara: vitória na casa de Muffato.

“Para mim, correr em Cascavel não é um desafio, é um prazer. Eu literalmente cresci dentro deste autódromo. Estar de volta aqui é como brincar no meu parque de diversões”, conta David Muffato, natural da cidade.

Muffato relembra ainda uma prova marcante na pista paranaense, quando lideraram grande parte da corrida, mas acabaram fora do pódio após o estouro de um pneu e a quebra do motor.

Apesar do revés no passado, a expectativa para este ano é de alta competitividade. A equipe trabalhou em atualizações técnicas no carro, especialmente na confiabilidade dos cubos de roda, problema que impactou o desempenho nas etapas anteriores.

“Com certeza teremos um grid muito competitivo e as diferenças de tempo devem ser pequenas. Vai vencer o carro com o melhor acerto e a melhor estratégia”, avalia Queirolo.

A questão do consumo de combustível, que normalmente pesa em provas longas, deve ter menor influência nesta etapa devido ao tempo reduzido da corrida. Já o desgaste dos pneus segue sendo uma preocupação central. “O segredo será poupar pneus e equipamento para o stint final”, reforça Pedro.

Muffato retorna ao campeonato após ausência na etapa de Velopark por motivos de saúde. Ele ainda não briga pelo título, mas está focado em somar pontos importantes ao lado de Queirolo, que segue entre os dez primeiros da classificação geral.

“Vamos fazer de tudo para colocar o Pedro no lugar mais alto do pódio e pontuar forte. Seria muito especial vencer aqui em Cascavel, com minha família e amigos por perto”, finaliza Muffato.

A dupla, patrocinada por Slon Seguros, Hipercap, Connectors, ELF e Aiwa, é uma das mais entrosadas do grid.

Sobre a prova

A largada da corrida está marcada para 12h30 deste sábado (09/08), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Endurance Brasil no YouTube e pela FastTV (plataforma do Acelerados). Um programa especial será exibido na RedeTV! no final de semana seguinte. A prova marca a metade da temporada 2025 da categoria.

Programação completa em Cascavel:

07 de Agosto de 2025 – Quinta-feira



11h00 às 12h00 – Foto oficial do grid (somente carros no grid)

13h30 às 18h00 – Treino Livre Endurance Brasil

08 de Agosto de 2025 – Sexta-feira



09h00 às 09h45 – Treino livre oficial 1 – Categorias GT3 e GT4

09h55 às 10h40 – Treino livre oficial 1 – Categorias P1

10h50 às 11h35 – Treino livre oficial 2 – Categorias GT3 e GT4

13h00 às 13h45 – Treino livre oficial 2 – Categorias P1

14h55 às 14h40 – Treino livre oficial 3 – Categorias GT3 e GT4

14h50 às 15h35 – Treino livre oficial 3 – Categorias P1