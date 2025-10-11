Francisco Beltrão e Paraná - Na noite de ontem (10), o Cascavel Futsal foi até Francisco Beltrão para enfrentar o Marreco, no Ginásio Arrudão, em partida válida pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF).
O primeiro tempo foi movimentado. Aos 8 minutos, Vini abriu o placar para o Cascavel. A resposta do Marreco veio aos 12, com Meleca empatando o jogo. Pouco depois, aos 16, Carlão colocou a Serpente Tricolor novamente em vantagem. Mas o equilíbrio permaneceu, e ainda na etapa inicial, Amadeu, em cobrança de tiro livre, deixou tudo igual: Cascavel 2×2 Marreco.
Decisão no jogo de volta
A decisão de quem avança às quartas de final da LNF será no próximo sábado (18), às 17h, no Ginásio da Neva, em Cascavel.