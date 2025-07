Em clássico paranaense pela LNF, Cascavel Futsal vence o Umuarama por 3 a 0

Cascavel - Na estreia dos novos uniformes, o Cascavel Futsal fez bonito diante de sua torcida e venceu o Umuarama por 3 a 0, na noite deste sábado (19), no Ginásio da Neva. O duelo foi válido pela 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal e marcou a terceira vitória consecutiva da Serpente Tricolor na competição.

Desde os primeiros minutos, o Cascavel mostrou que estava disposto a fazer valer o fator casa. Bazzinho e Jonas levaram perigo em finalizações logo no início, e Vini quase abriu o placar ao acertar a trave com apenas dois minutos e meio de jogo. Scheffer e Vitinho também tiveram boas oportunidades, mas o goleiro João Paulo, do Umuarama, fez grandes defesas.

Em sua primeira partida com a camisa da Serpente, o estreante Dudu também participou bem e assustou em arremate de perna esquerda. A pressão tricolor resultou em gol aos 12 minutos, quando Jonas encontrou Carlão na esquerda. O capitão dominou com a direita e bateu cruzado de esquerda, no canto, sem chances para João Paulo: 1 a 0 e festa no Neva.

O segundo gol saiu no fim da primeira etapa. Após disputa entre Vitinho e o goleiro adversário, a bola sobrou limpa para Bazzinho empurrar para as redes: 2 a 0.

Segundo Tempo e Consolidação da Vitória

Na volta do intervalo, o ritmo diminuiu, mas o equilíbrio do jogo não impediu o Cascavel de seguir buscando o ataque. Gustavinho, sempre seguro, apareceu bem nas investidas do Umuarama, enquanto Dudu, Lucão e Vini criaram boas oportunidades no setor ofensivo. Vini, inclusive, ficou cara a cara com o goleiro, mas parou novamente em João Paulo.