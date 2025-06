Em casa: Serpente inicia returno da Série D em busca se firmar no G4

Se no início da competição a Serpente preocupou seu torcedor, o momento agora é de empolgação. O time começou o campeonato com um empate e duas derrotas consecutivas, mas conseguiu reagir. Nas quatro rodadas seguintes, foram três vitórias e um empate, desempenho que recolocou o time na briga direta pela classificação.

O FC Cascavel ocupa atualmente a terceira colocação, com 11 pontos somados, três a menos que a líder Inter de Limeira, que tem 14, e a mesma pontuação do vice-líder, Goiatuba-GO. Já o adversário deste sábado, o Itabirito , faz campanha mais modesta. Estreante na Série D, o time mineiro soma 7 pontos e aparece na 7ª posição, apenas dois à frente do Operário-MS, que é o lanterna da chave.

Na rodada passada, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1, em partida realizada em Nova Lima-MG. Agora, com o fator casa a seu favor, o time cascavelense busca os três pontos para se consolidar de vez entre os quatro primeiros colocados do Grupo 7, posição que garante a classificação para a próxima fase.

Cascavel e Paraná - O FC Cascavel volta a campo neste sábado (7) para dar início ao returno da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando diante da torcida, no Estádio Olímpico Regional, a Serpente Aurinegra enfrenta o Itabirito , de Minas Gerais, às 15h30, em duelo fundamental na briga por uma vaga na segunda fase da competição.

Boa fase

A campanha da Serpente no primeiro turno teve participação efetiva de vários jogadores no setor ofensivo. Ao todo, seis atletas balançaram as redes nas sete primeiras rodadas. O grande destaque é o atacante Michel, que se firmou como artilheiro da equipe nesta Série D, com três gols anotados. Além dele, Libano, Luís Araújo, Josiel, Lucas Belém e Brener deixaram suas marcas, com um gol cada.

Objetivo: G4 e classificação

Para o técnico Tcheco, a meta do FC Cascavel é clara: seguir somando pontos e manter-se no G4 do grupo. “Nosso objetivo é consolidar essa evolução, principalmente dentro de casa. Sabemos que cada ponto é fundamental nessa fase, e vamos lutar para fazer um grande jogo”, destaca o treinador.

Após o confronto contra o Itabirito, a Serpente volta a campo no dia 14 de junho, quando encara o lanterna Operário, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.