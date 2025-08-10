Em casa, Cianorte decide hoje vaga na terceira fase da Série D

Cianorte - Cianorte e Joinville empataram na semana passada, em jogo válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O primeiro confronto foi disputado na Arena Joinville, que recebeu um bom público. Catarinenses e paranaenses fizeram um ótimo jogo, com boas chances criadas para ambos os lados, mas o placar terminou igual: 1 a 1.

Hoje, os times voltam a se encontrar, mas desta vez na casa do Leão. A bola rola às 15h no Estádio Albino Turbay, em Cianorte. Quem vencer garante vaga na terceira fase da Série D.