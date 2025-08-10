Em casa, Cianorte decide hoje vaga na terceira fase da Série D

Cianorte - Cianorte e Joinville empataram na semana passada, em jogo válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O primeiro confronto foi disputado na Arena Joinville, que recebeu um bom público. Catarinenses e paranaenses fizeram um ótimo jogo, com boas chances criadas para ambos os lados, mas o placar terminou igual: 1 a 1.
Hoje, os times voltam a se encontrar, mas desta vez na casa do Leão. A bola rola às 15h no Estádio Albino Turbay, em Cianorte. Quem vencer garante vaga na terceira fase da Série D.
Despedida do FC Cascavel
Ontem (9), o FC Cascavel se despediu da competição ao ser derrotado por 3 a 0 para o Barra, jogando em Santa Catarina. Na primeira partida, a Serpente Aurinegra já havia sido superada por 1 a 0, em casa.
Cianorte como representante do estado
Com isso, o Cianorte, que estava no grupo do Cascavel na primeira fase, é o único representante do Estado que ainda tem chances de seguir na competição. Os outros dois times do grupo que avançaram ao mata-mata, Inter de Limeira e Goiatuba, já conseguiram se classificar para a terceira fase.