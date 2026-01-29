Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel Futsal se prepara para completar suas equipes das categorias de base com novos talentos. Para integrar os elencos Sub-15 e Sub-17, o clube realiza uma seletiva no próximo sábado (31), no Ginásio da Neva, a partir das 13h30.
A seletiva busca descobrir atletas interessadas em fazer parte da equipe na temporada 2026. Podem participar do Sub-15 meninas nascidas em 2011 e 2012, residentes em Cascavel e região. Já para o Sub-17, a seleção é destinada a atletas nascidas em 2009 ou 2010, com participação aberta a jogadoras de todo o Brasil.
O encontro é aberto a todas as atletas que se enquadram nos critérios de idade e região. Para participar, é necessário realizar a inscrição prévia e, no dia da seletiva, cumprir os seguintes requisitos: levar garrafinha de água; utilizar camisa neutra (sem identificação de clubes); usar tênis apropriado; conferir previamente o horário e o endereço; e estar devidamente inscrita no evento.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link na bio do Instagram @steinfutsalbase.