Cascavel e Paraná - O Stein Cascavel Futsal se prepara para completar suas equipes das categorias de base com novos talentos. Para integrar os elencos Sub-15 e Sub-17, o clube realiza uma seletiva no próximo sábado (31), no Ginásio da Neva, a partir das 13h30.

A seletiva busca descobrir atletas interessadas em fazer parte da equipe na temporada 2026. Podem participar do Sub-15 meninas nascidas em 2011 e 2012, residentes em Cascavel e região. Já para o Sub-17, a seleção é destinada a atletas nascidas em 2009 ou 2010, com participação aberta a jogadoras de todo o Brasil.