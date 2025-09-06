Cascavel e Paraná - Cascavel – O fim de semana em Cascavel será especial e nostálgico para quem gosta de futebol. Neste sábado (6), no velho Ninho da Cobra, serão realizados jogos com craques que foram descobertos pelo técnico Elói Kruger. A festa esportiva será seguida de um churrasco, organizado pelos próprios atletas. Tudo isso para comemorar os 75 anos de Elói Kruger, o descobridor de talentos, que se completarão neste domingo, 7 de setembro.



Elói estará comemorando 75 anos de vida e 55 como técnico e se encontrará com muitos que outrora sonharam ser jogadores de futebol profissional, mas poucos chegaram lá. Nestes 55 anos, Elói diz que trabalhou com mais de 500 atletas. Entre os jogadores que foram lapidados por ele estão Jean Carlo (jogou no Palmeiras), Maisena (São Paulo, Internacional e Fortaleza), Alcindo (Flamengo e ídolo no Japão) e Capitão (Portuguesa, São Paulo e Grêmio).

“Foi muita gente, que descobrimos nas mais variadas formas e locais, como campos de terra, escolas, a quadra da Praça Wilson Jofre, clubes e também alguns que nos procuraram durante os treinamentos. O mais importante foi a amizade que ficou: deles para comigo, eu para com eles e entre eles. A maioria não fez carreira, mas se tornaram cidadãos, boas pessoas, bons pais. Será uma alegria reencontrar pessoas que há muitos anos não vejo”, frisa Elói.

Só um lamento

Elói se diz feliz e realizado por tudo que fez no futebol, mas tem um só lamento. Queria que seus pupilos Zé Moro, Maximino Manoel (Max), Hélio Maurício, Levino Vaz (Cafu), Paulo Medeiros, Anderson (Pilica), Toninho, Renan, Gedeon e Silmar tivessem se tornado jogadores profissionais. “Gostaria de ter visto mais de 100 atletas com quem trabalhei se tornarem jogadores profissionais. Mas estes até hoje lamento. Os motivos foram variados. Eles eram craques que poderiam ter chegado à Seleção Brasileira pelo talento”, exclama Elói.



Ele conta que levou Silmar para o Vasco e, depois de um período no Rio de Janeiro, ele retornou a Cascavel. A comissão técnica do time carioca ligava para Elói todos os dias pedindo que Silmar voltasse. “Eles imploravam pelo retorno. Diziam que ele seria ídolo no time, e olhe que o Vasco tinha na época ninguém menos do que Roberto Dinamite. Diziam: professor, faça com que ele retorne. Ele é jogador para logo chegar à Seleção Brasileira. Insisti muito com o Silmar até que um dia ele me falou que seu desejo era criar a própria empresa. Entendi que ele tinha um objetivo, uma meta”, relembra.