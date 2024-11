Eliminatórias da Copa: Brasil x Venezuela se enfrentam hoje (14), às 18h

FUTEBOL

FC Cascavel apresenta elenco para temporada 2025 na próxima segunda-feira (18)

O mês de novembro chegou e com ele começaram os preparativos do Futebol Clube Cascavel para as três competições que irá participar no ano que vem. Paranaense da primeira divisão, Copa do Brasil e Serie “D” do Campeonato Brasileiro. Durante o período de estruturação do elenco para temporada de 2025, além de novas contratações, o […]