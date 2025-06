Edivan  Monteiro fica animado com 4º lugar na Fórmula Truck

Brasil - Ao terminar sua primeira corrida na atual temporada da Fórmula Truck, ao conquistar o quarto lugar da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na 5ª etapa da temporada, disputada domingo (15), no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, diz ficar animado para o restante do campeonato. Edivan largou em 13º e com o quarto lugar, conquistou o seu primeiro pódio do ano.

“Terminamos a corrida sem problemas. Nos treinos não estávamos muito bem, mas trabalhamos até na madrugada de domingo e na corrida tivemos um bom ritmo e fui bem. Contei com um pouco de sorte e conquistamos o quarto lugar. Estava um pouco desanimado por não ter terminado nenhuma corrida neste ano e agora este resultado dá uma reativada na gente”, afirma Edivan.