Edivan Monteiro busca terceiro pódio seguido na Fórmula Truck

Rio Grande do Sul - Depois de ser quarto em Campo Grande e quinto em Londrina, o cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, busca seu terceiro pódio seguido na Fórmula Truck.
No próximo domingo ele participa da 7ª etapa da temporada, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele disputará a categoria GT Truck, que reúne os caminhões com motores eletrônicos.
Edivan adianta que a meta no retorno da Fórmula Truck ao Rio Grande do Sul é ir ao pódio e assim passar a integrar o Top 10 da classificação do campeonato. Ele ocupa a 12ª colocação, com 320 pontos, enquanto que o líder Rafael Fleck tem 570.
“Temos que pontuar em santa Cruz para subir na classificação do campeonato e buscar as primeiras colocações nas duas últimas etapas da temporada, que serão realizadas em Guaporé e Cascavel”, frisa Edivan.