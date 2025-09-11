Edivan Monteiro busca terceiro pódio seguido na Fórmula Truck

Rio Grande do Sul - Depois de ser quarto em Campo Grande e quinto em Londrina, o cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, busca seu terceiro pódio seguido na Fórmula Truck.

No próximo domingo ele participa da 7ª etapa da temporada, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele disputará a categoria GT Truck, que reúne os caminhões com motores eletrônicos.