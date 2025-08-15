Edivan Monteiro busca pódio na Fórmula Truck em Londrina

Cascavel - O cascavelense Edivan Monteiro inicia nesta sexta-feira (15), sua participação na 6ª etapa da Fórmula Truck, que será disputada domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. A expectativa do piloto da equipe Cascavel Diesel e conquistar um pódio na categoria GT Truck (motores eletrônicos). Edivan está em 15º na classificação do campeonato, com 230 pontos. O líder é o catarinense Túlio Bendo, com 450.
Edivan destaca que seu Mercedes-Benz está competitivo e pretende tirar proveito da força do motor na pista londrinense.
“Quero aproveitar bem os treinos desta sexta-feira para conseguir um bom acerto. Assim temos condições de concluir a prova entre os primeiros colocados e subir na classificação do campeonato”, acentua Edivan.
Mas antes de chegar a Londrina, Edivan participou da ações promocionais de seu patrocinador Chal Diesel, em Sarandi. “É importante esta interação com as ações de marketing. Muitos torcedores de Sarandi estarão no autódromo domingo”, frisa Edivan.
Programação
A Fórmula Truck abre nesta sexta-feira a programação da 6ª etapa da temporada. A prova será disputada domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Serão disputadas provas nas categorias F-Truck (motores com bomba injetora), GT Truck (motores eletrônicos) e Troféu SpeedMax, reunindo competidores das duas categorias que não tenham ido ao pódio. Também faz parte do evento a categoria Fórmula Fusca.
Das 11 às 11h25 será realizado treino livre da categoria F-Truck; das 11h30 às 11h55, treino livre da categoria GT Truck; das 13h40 às 14h10, 1º treino oficial a categoria F-Truck; das 14h20 às 14h50, 1º treino da GT Truck; das 15 às 15h20, 1º treino da Fórmula Fusca; das 15h35 às 16h05, 2º treino da F-Truck; das 16h10 às 16h40, 2º treino da GT Truck; e das 16h45 às 17h05, 2º treino da Fórmula Fusca.
Edivan Monteiro participou de ações promocionais de seu patrocinador em Sarandi. Foto: Divulgação