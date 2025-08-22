Edivan comemora segundo pódio consecutivo na Fórmula Truck

Londrina - O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, comemora o quinto lugar na 6ª etapa da Fórmula Truck, disputada domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.

Este foi o segundo pódio consecutivo dele na categoria GT Truck (motores eletrônicos), uma vez que tinha se classificado em quarto na etapa anterior, disputada em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Edivan Monteiro diz que a etapa de Londrina começou de forma complicada, não conseguindo treinar na sexta-feira. No sábado, conseguiu colocar seu Mercedes-Benz na pista e conquistou a quinta colocação para o grid de largada.