Edivan comemora segundo pódio consecutivo na Fórmula Truck

Londrina - O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, comemora o quinto lugar na 6ª etapa da Fórmula Truck, disputada domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.
Este foi o segundo pódio consecutivo dele na categoria GT Truck (motores eletrônicos), uma vez que tinha se classificado em quarto na etapa anterior, disputada em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.
Edivan Monteiro diz que a etapa de Londrina começou de forma complicada, não conseguindo treinar na sexta-feira. No sábado, conseguiu colocar seu Mercedes-Benz na pista e conquistou a quinta colocação para o grid de largada.
“Na prova, tivemos um problema com as ventoinhas dos radiadores e o caminhão começou a esquentas. Mas felizmente teve uma bandeira amarela, quando pude resfriar o motor e andar mais forte depois da relargada, o que me possibilitou segurar o quinto lugar”, frisa Edivan.
Edivan está motivado e adianta que agora fará uma revisão completa no Mercedes-Benz, visando a etapa de Santa Cruz, marcada para o dia 14 do próximo mês, quando busca mais um pódio. “Estou confiante para Santa Cruz, quando espero mais um pódio. Será o terceiro seguido”, finaliza Edivan.
Classificação no Campeonato
Com o quinto lugar em Londrina, Edivan saltou três posições na classificação do campeonato. Subiu de 15º para 12º, somando 330 pontos. O líder é o gaúcho Rafael Fleck, com 570 pontos.