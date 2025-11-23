Cascavel - O Stein Cascavel Futsal escreveu mais um capítulo inesquecível de sua história ao conquistar, neste sábado (22), o pentacampeonato do Paranaense Série Ouro de Futsal Feminino.
Jogando às 16h no Ginásio da Neva, diante de uma torcida vibrante, a equipe venceu o AACC/Copagril de Marechal Cândido Rondon por 2 a 1 no jogo de volta e faturou seu quinto título da competição.
Em quadra, o Stein mostrou porque é referência no futsal feminino. Marina Loures abriu o caminho da vitória, e Camilinha, sempre decisiva, ampliou, anotando mais um gol nesta temporada. O resultado consolidou o domínio das cascavelenses e desencadeou uma festa emocionante no “Caldeirão da Neva.”
E as conquistas não pararam no título coletivo! O Stein varreu as premiações individuais da competição:
- Gi Contri, Larissa e Bianca: defesa menos vazada do campeonato;
- Flávia: eleita MVP da Série Ouro;
- Camilinha: artilheira da competição.
Com o troféu nas mãos e as principais taças individuais no bolso, o Stein celebra não apenas o quinto título estadual consecutivo (2021 a 2025), mas também a prova definitiva de sua excelência técnica, força coletiva e talento individual.
Após a partida, o técnico Felipe Bonow falou sobre a conquista.
“Depois de dois jogos dificílimos, deu tudo certo! A gente conseguiu melhorar bastante em relação ao primeiro jogo, teve mais controle e fomos felizes em buscar essas duas vitórias. Eu costumo falar que o Paranaense com certeza é o estadual mais difícil do país, então ganhar cinco vezes e ainda de forma consecutiva é um momento histórico! Quero parabenizar todo mundo, inclusive a torcida que hoje lotou a Neva e fez um lindo espetáculo. Estamos muito felizes e honrados com esse título”, afirma.
Fonte: Assessoria