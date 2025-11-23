Cascavel - O Stein Cascavel Futsal escreveu mais um capítulo inesquecível de sua história ao conquistar, neste sábado (22), o pentacampeonato do Paranaense Série Ouro de Futsal Feminino.

Jogando às 16h no Ginásio da Neva, diante de uma torcida vibrante, a equipe venceu o AACC/Copagril de Marechal Cândido Rondon por 2 a 1 no jogo de volta e faturou seu quinto título da competição.

Em quadra, o Stein mostrou porque é referência no futsal feminino. Marina Loures abriu o caminho da vitória, e Camilinha, sempre decisiva, ampliou, anotando mais um gol nesta temporada. O resultado consolidou o domínio das cascavelenses e desencadeou uma festa emocionante no “Caldeirão da Neva.”

E as conquistas não pararam no título coletivo! O Stein varreu as premiações individuais da competição: