É do Brasil! Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro.” Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

O próximo desafio do Brasil já sob o comando de Ancelotti é contra a Seleção do Equador, dia 5 de junho, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Atualmente a amarelinha ocupa a quarta posição na tabela de classificação, com 21 pontos, enquanto os equatorianos estão na vice-liderança com 23 pontos.

No dia 10 de junho, a seleção encara o Paraguai, ás 21h45, na Neo Química Arena. O Paraguai está em quinto com 231 pontos.

Clube anterior

Ancelotti estava no comando do Real Madrid onde completou 350 jogos no último jogo, além dos muitos títulos conquistados com a camisa merengue.