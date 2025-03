Dupla Elite da ASG Motorsport estreia com resultados inéditos na Copa Truck

“É um misto de emoções. No ano passado brigamos pelo título e tivemos muito aprendizado. E, agora, vencer pela primeira vez é muito emocionante, tem um sabor especial. Temos muita coisa para aprender ainda. É um começo de temporada dentro do esperado, pontuando bem nas duas corridas, mas ainda é o começo. Tem muita coisa para acontecer, o campeonato é longo, e temos que seguir trabalhando forte, junto com todo o time Mercedes-Benz para chegar mais longe”, comentou o piloto que conta com o apoio da Amafil, ⁠Bionova, Itaipu Engenharia, Spaal, Drugovich e Cresol.

Pedro Perdoncini pode sentir o sabor da primeira vitória, justamente na pista onde estreou no ano passado. Depois de alguns pódios e poles em 2024, ele começou a segunda temporada na categoria com vitória na corrida 1 e um quinto lugar na corrida 2.

O time ASG Motorsport começou muito bem a defesa do título da categoria ELITE na Copa Truck . A dupla formada pelo paranaense Pedro Perdoncini e pelo paulista Arthur Scherer somou três pódios e iniciou o ano entre os principais colocados na classificação geral depois de uma etapa desgastante por conta do calor e das disputas na capital do Mato Grosso do Sul.

“Estou muito feliz pelos resultados porque eles são fruto de muito trabalho desde novembro do ano passado, quando definimos que eu iria correr aqui. Tem muito empenho de todos os mecânicos para me entregar um ótimo equipamento, dos engenheiros do time para definir os ajustes e estratégia de corrida. Foi um final de semana de muita evolução e que resultou no primeiro pódio”, comentou Scherer, que tem o apoio da Tecfil, Frum e Scherer Auto Peças.

Depois da ótima estreia, os pilotos terão pouco tempo para encararem a segunda etapa da temporada, programada para o Autódromo de Londrina (PR), entre os dias 11 e 13 de abril.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport tem se destacado por seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade no esporte a motor, reforçando o compromisso da Copa Truck em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança. Em 2024, alcançamos 39 pódios, incluindo nove vitórias e seis pole positions, além do título na categoria Elite.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Para a temporada 2025, contamos com sete pilotos e o apoio da Autolucks, Embreagex, Celmi, GAT, Gelog, Panther, Tecnomotor, Tekma, Para ampliar a divulgação de nossas marcadas, contamos com nossos Midia Partner – Mecânica OnLine, Blog do Caminhoneiro, Curiosidades Automotivas, Mídia Truck Brasil, Portal Caminhões e Carretas e Transporta Brasil.